Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından MG marka araba hangi ülkenin? MG kimin, hangi ülkeye ait? merak edildi.

MG hangi ülkenin? Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından MG marka araba hangi ülkenin? MG kimin, hangi ülkeye ait? merak edildi. İşte detaylar...

MG KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

MG (Morris Garages), 1924'ten 2005'e kadar spor arabaları üreten Britanyalı otomotiv markası. İki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınır.

Temmuz 2005`te Çinli Nanjing Otomobil Grubu MG ismini ve üretim tesislerini satın aldı. Aynı zamanda "MG" isim hakkını ve fabrikayı satın alan 2. Çin firması olan Nanjing de NAC MG ismi ile hem Çin'de hem de İngiltere'de üretim çalışmalarına başladı.2007'den itibaren diğer çinli SAÍC grubu ile birleşerek üretime devam ettiler.