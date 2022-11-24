MG HS Avrupa ile aynı anda Türkiye yollarında!

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz kökenli MG, C SUV segmentindeki modeli Yeni HS'i ülkemizde satışa sundu.

MG HS, Euro NCAP yıldızlı güvenlik özellikleri, sınıfının üstünde boyutları, dikkat çeken sessizlikteki kabini ve zengin donanımı ile öne çıkıyor. Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle ülkemizdeki otomobil severlere sunulan Yeni MG HS, 890 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip. Model 5 yıl garanti ile satışa sunuluyor.

HS'ye güvenlikten 5 yıldız

Euro NCAP güvenlik derecelendirmesinde tam puan olan 5 yıldızı alabilmek için artık sağlam yapı yeterli kalmamakta. Günümüzde çarpışmayı engelleyen sistemler güvenlik konusunda tam puan almayı belirleyen asıl faktör oldu. Yeni MG HS, MG Pilot adı ile artık markalaşan teknolojik sürüş destek sistemi ile Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız almayı başardı. Her iki donanım paketinde de standart olarak sunulan MG Pilot özellikleri ile yarı otonom sürüş yapabilmek de mümkün. Güvenlik riski durumunda sadece uyarı değil fren ve direksiyona da müdahale eden MG Pilot ayrıca adaptif hız sabitleyici, şerit takip uyarısı ve desteği, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi çok sayıda özelliği içinde barındırıyor. MG Pilot, gelişmiş güvenlik ve teknolojik özelliklerine ek olarak HS modelinde arka bağımsız süspansiyon sistemi de mevcut.

Sınıfının üstünde boyutlar ve iç hacim

Yeni HS, 4574 mm uzunluk, 1876 mm genişlik ve 1664 mm yükseklik değerleriyle C-SUV segmentinde öne çıkarken, baş ve omuz mesafesiyle yükseltilmiş bir sürüş pozisyonu da sunuyor. Geniş diz mesafesi, saklama alanları ve rahat koltukları ile farklı bir deneyim sunan MG HS, geniş ailelere hitap ediyor.

Modelin kabin içi tasarımında NVH denilen gürültü, titreşim ve sertlik (Noise, Vibration & Harshness) konforu sağlanması, MG mühendislerinin en büyük odaklarından biri olmuş. MG, yüzde 95 gibi fark yaratan bir oranda ses geçirmez yalıtım malzemesi kullanılan HS modelinin kabin sessizliği konusunda oldukça iddialı. Arka koltuğa kadar uzanan açılabilir panaromik cam tavan, PM 2.5 kabin hava filtresi, saklama alanları, 64 renk kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma ve kırmızı dikiş detaylarıyla dikkat çeken HS'de Bader gerçek deri ve Alcantara sportif koltuklar kullanılıyor.

Çift kavramalı 7 ileri şanzıman

HS modelinin kompakt ve hafif şanzıman sistemi, çift kavrama teknolojisi sayesinde sadece 0.1 saniyede vites değişimi yapabiliyor. 7 ileri DCT otomatik şanzıman sayesinde düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerlerine ulaşılıyor. Dört silindirli turbo benzinli motorla ülkemizde yollara çıkacak olan Yeni MG HS, 1.5 litrelik verimli motoru 162 PS güç ve 250 Nm torku ile 0'dan 100 km/s hıza 9.9 saniyede ulaşabiliyor. Arka bağımsız süspansiyonu dinamik bir yol tutuşu sağlayan HS'in ortalama yakıt tüketimi değeri ise 7.6 litre.

İngiliz markanın en güncel tasarım dili

HS, MG'nin sekizgen MG logosunu çevreleyen yıldızlı ızgaranın en güncel evrimini taşıyor. MG modellerinin güncel tasarım dilini yansıtan bu ön yüz tasarımı marka tarihi mirasını da barındırıyor. Alçak tavan hattıyla birleşen uzun ön kaput, markanın sportif ruhunu öne çıkartan güçlü yan çizgiler ile birleşiyor. Yan cephe boyunca uzanan ve arkaya doğru akan bu çizgiler, camları ve çamurluk kemerlerini çerçevelerken bir hareket ve momentum hissi yaratıyor. Ön ızgaradan tavan raylarına, kapı kollarından eşiklere kadar otomobilin her yerine krom süslemeler dağılmış durumda. 18 inçlik jantlar da yoldaki güçlü ve özgüvenli duruşu destekliyor. Şık tasarım, heybetli SUV yapısını desteklerken, geniş ön ve arka kapılar, genç veya yaşlı tüm aile bireylerinin erişimini kolaylaştırıyor.

Güvenlik ve donanım

Yeni modelin her iki donanım paketinde de standart olan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri dinamik olarak sunarken, orta konsolda çift çekirdek işlemcili 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bunlara ek olarak, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan donanımlar arasında MG Pilot teknoloji sürüş desteği, çift bölgeli tam otomatik klima, navigasyon, 6 hoparlör, Bluetooth bağlantı, Apple Carplay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uzaktan kumandalı merkezi kilit yer alıyor.

MG HS'in Comfort versiyonunda leatherette deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ve özel sportif ön koltuklar, dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası gibi özelliklere ek olarak, modelin Luxury donanım versiyonunda ise panoramik açılır cam tavan, özel tasarım Bader® marka deri-Alcantara koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, yükseklik ayarlı LED farlar ve 360° kamera gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.