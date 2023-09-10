MG Cyberster Türkiye'ye Geliyor: Fiyatı ve Özellikleri

Bir süredir Türkiye pazarında etkin satış yapan Çinli otomobil devi MG, 2023 Münih Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni Cyberster modelini 2024'te satışa sunacak. Bu aracın önümüzdeki yılın yaz aylarında ülkemize de gelmesi bekleniyor. Peki MG Cyberster fiyatı ve özellikleri hakkında neler biliyoruz?

MG Cyberster fiyatı ve özellikleri

Kökeni Birleşik Krallık'a uzanan (1924 yılında kuruldu) MG, 2005 yılında Çinli SAIC Motor tarafından satın alındıktan sonra kabuk değiştirdi ve günümüzde tamamen elektrikli otomobil modelleriyle hem Çin hem de Avrupa ve diğer birçok pazarda satış yapıyor.

Türkiye'de MG ZS EV, MG ZS ve MG EHS olmak üzere satışını gerçekleştirdiği üç model üzerinden yakından tanıyoruz. Hatta daha önce yakından inceleme ve test etme şansı da bulduk. Fakat bu yıl tanıttığı MG Cyberster modeli daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor.

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Adeta Tesla Roadster'a rakibiyim diye bağıran tasarımı ve özellikleri ile tamamen farklı bir sınıfta yer alıyor. Boyutlarına baktığımızda; Cyberster, 4,535 mm uzunluğunda, 1,913 mm genişliğinde ve 1,329 mm yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. Dingil mesafesi ise 2,690 mm.

Hafif gövde yapısı ve aerodinamik tasarımı sayesinde Cyberster, 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Her ne kadar kağıt üstünde daha iyisini sunan elektrikli modelleri görsek de işin fiyat/performans tarafı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bildiğimiz kadarıyla Cyberster Türkiye'de iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Tek motorlu versiyon 288 HP güç ve 405 Nm tork üretiyor. Çift motorlu versiyon ise 544 HP güç ve 700 Nm tork üretiyor. Batarya kapasitesi ise kesin olmamakla birlikte 64 kWh ve 77 kWh şeklinde. Buna ek olarak tek motorlu versiyonun menzili 501 km, çift motorlu versiyonun menzili ise 580 km olacak.

MG Cyberster'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak MG, aracın rekabetçi bir fiyata sahip olacağını duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre de MG Cyberster başlangıç fiyatı 55 bin sterlin, çift motorlu versiyonun fiyatı ise 65 bin sterlin civarında olacak.

Son olarak, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek olarak yüzde 40 ÖTV uygulandığını, bu nedenle beklenenden biraz daha pahalı satışa sunulacağını belirtelim. Yine de 55-65 bin sterlin fiyatı ile rakiplerinin altında kalacağını ve fiyat/performans tarafında beklendiği kadar olmasa da öne çıkacağını söyleyelim.