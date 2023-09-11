MG, 2024 Yılında Türkiye'de Satışa Sunulacak Elektrikli Roadster Modelini Sergiledi

MG, 2024 yılındaki 100. yıl kutlamaları sebebiyle yollara çıkarmayı planladığı MG Cyberster isimli elektrikli 2 kişilik roadster modelini, seri üretim olarak Münih'teki IAA Mobility'de sergiledi.

MG Cyberster'ın 2024'ün yaz aylarında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Fuarda seri üretim versiyonuyla sergilenen iki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor. MG Cyberster, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve çağdaş kabini ile, köklü mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Cyberster'ın tasarımı; uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG markasının zengin mirasına ve roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve "Kammback" arka tasarım gibi çarpıcı özelliklere de sahip.

Roadster geleneği elektrikli olarak geri dönüyor

MG Cyberster, markanın efsaneleşen roadster segmentine geri dönüşünü simgeliyor. Tek motor olarak 231 kW ya da 250 kW'lık güç çıkışlarına ek olarak 150 kW+ 230 kW'lik çift elektrikli motorlarla üretilecek olan MG Cyberster'ın, versiyona bağlı olarak arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli aktarma ile yollara çıkması planlanıyor.

Versiyona göre 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye ile 3.7 saniye arasında değişecek olan MG Cyberster, 195 km/s ile 208 km/s arasında değişen, elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum hızlara ulaşabilecek. İki kişilik elektrikli sürüş keyfi için menzilin, 500 km'nin üzerinde sunulması planlanıyor.

Elektrikli tüm MG modellerindeki, araçtan araca şarj (V2L: vehicle-to-load) özelliği, Cyberster'da da sunulacak. 19 ve 20 inçlik alaşım jantlarla yollara çıkmaya hazırlanan MG Cyberster, Brembo tarafından üretilen frenlerle yüksek durma performansı sunmayı planlıyor. Önde çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, arkada 5 kollu süspansiyon sistemiyle geliştirilen elektrikli roadster, markanın ikonlaşan sürüş karakterini günümüze taşıyacak. Elektrikli katlanabilen tavan ise yaklaşık 15 saniyede işlemini tamamlayabiliyor.

2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan MG, 2023 IAA Mobility'de en önemli yenilikleriyle yer aldı. MG Cyberster'e ek olarak, 320 kW (435 PS) gücü ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla ateşli kompakt hatchback sınıfında yeni bir dönemi işaret eden MG4 Electric XPOWER ve performanslı SUV kategorisinde 3 elektrik motorunu barındıran MG Marvel R da sergilenen modeller arasındaydı.

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