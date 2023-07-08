Türk pop ve rock müzik grubu MFÖ hakkında MFÖ nedir? MFÖ açılımı ne, üyeleri kimlerdir? merak ediliyor. Peki MFÖ'nün açılımı ne, grubun üyeleri kimler? İşte detaylar...

MFÖ nedir? Türk pop ve rock müzik grubu MFÖ hakkında MFÖ nedir? MFÖ açılımı ne, üyeleri kimlerdir? merak ediliyor. Peki MFÖ'nün açılımı ne, grubun üyeleri kimler? Detaylar haberimizde...

MFÖ NEDİR?

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubudur. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup; bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiler.

Blue Jean dergisinin yaptığı "En iyi 50 Türk rock şarkısı" listesinde MFÖ, "Mazeretim Var Asabiyim Ben" ve "Ele Güne Karşı" şarkılarıyla yer aldı. Aynı dergi tarafından "Tüm Zamanların En İyi 5 Klasik Rock Albümü" listesinde Ele Güne Karşı Yapayalnız ile 1 numaraya yerleştiler. 2003 Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "En İyi Grup" ödülünü kazandı. 2017'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Türkiye'nin en iyi 100 albümü" listesinde Ele Güne Karşı Yapayalnız, 1 numarada yer aldı. Mazeretim Var Asabiyim Ben aynı listede 64., Peki Peki Anladık ise 74. sırada yer aldı.

MFÖ birçok yardım kampanyasında da yer aldı. Son dönemlerde özellikle sokak hayvanları, eğitim, omurilik felçlileri konusunda yardım etkinliklerine katıldı.

Sertab Erener, Gülben Ergen, Gripin, Hümeyra, Feridun Düzağaç, Sezen Aksu gibi sanatçılar albümlerinde ya da konserlerinde MFÖ şarkıları yorumlamışlardır. Peter Murphy, "Buselik Makamına" adlı şarkıyı "Big Love of a Tiny Fool" olarak İngilizce'ye çevirmiş ve bir stüdyo albümüne, bir de konser albümüne koymuştur.