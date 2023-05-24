Mezuna kalırsak OBP düşer mi? Tercih yapıp yerleşemezsek OBP düşer mi? soruları, gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS puanının üniversite kazanmada doğru tercih kadar önemli olduğu sınavda adaylar detayları araştırıyor. Bu yıl tercih yapmış, kayıt yaptırmış ve yerleştiği programda gitmeye kararsız olanlar, "Tercih yapınca okul puanı düşer mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, tercihlerin OBP puanına etkisi hakkında detaylı bilgiler...

MEZUNA KALIRSAK OBP DÜŞER Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih dönemi heyecanı başladı! Ancak, tercih yaparken adayların aklını en çok kurcalayan konulardan biri de OBP'nin (Lise Mezuniyet Ortalaması) ne olacağı. Tercihlerde OBP'nin kırılıp kırılmayacağı ve seçim yapmanın puan düşmesine etkisi merak ediliyor. İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yaparken lise mezuniyet ortalaması (OBP) bir ağırlık faktörü olarak kullanılır. Ancak OBP'nin seçim yaparken bozulduğunu söylemek mümkün değildir. OBP, son puanın hesaplanmasında sadece bir ağırlık faktörü olarak kullanılır. Bir program seçmezseniz, OBP'niz etkilenmez.

TERCİH YAPIP YERLEŞMEZSEK OBP DÜŞER Mİ?

Ancak, bir program seçip yerleşmezseniz, OBP'niz düşebilir. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiğiniz programa yerleşen öğrencilerin OBP ortalamasını hesaplaması nedeniyledir. Eğer OBP'niz, seçtiğiniz programda yerleşen öğrencilerin OBP ortalamasından daha yüksekse, OBP'niz düşecektir.

OBP DÜŞMESİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİRİZ?

OBP düşmesini engellemek istiyorsanız, yerleşme şansının yüksek olduğu bir program seçtiğinizden emin olmalısınız. Ayrıca, tercih yapmadan önce seçtiğiniz programda yerleşen öğrencilerin OBP ortalamasını kontrol edebilirsiniz.

Sonuç olarak

Sonuç olarak, OBP seçim yaparken bozulmaz. Ancak, bir program seçip yerleşmezseniz, OBP'niz düşebilir. OBP düşmesini engellemek için yerleşme şansının yüksek olduğu bir program seçmeniz önemlidir.