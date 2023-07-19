Oynayacak olduğu karşılaşmalar nedeniyle sporseverler başta olmak üzere birçok kişi tarafından Mezokövesd Zsory hangi ülkenin takımı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Mezokövesd Zsory hangi ülkenin takımı? Mezokövesd Zsory hangi ülkede, hangi ligde oynuyor?

Mezokövesd Zsory hangi ülkenin takımı? Sorusu, oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde bu nedenle Mezokövesd Zsory hangi ülkede, hangi ligde oynuyor? Sorusu ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Mezokövesd Zsory hangi ülkenin takımı? Mezokövesd Zsory hangi ülkede, hangi ligde oynuyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

MEZOKÖVESD ZSORY HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Mezokövesdi SE, sarı ve mavi renklere sahip bir Macar futbol takımıdır. Mezokövesd Zsory takımı 1975 yılında kuruldu. Bu yıl Mezokövesdi SE ismiyle faaliyete başlayan takım, sonradan Mezokövesd Zsóry FC olarak adını değiştirdi. Takımın ismi, termal banyolar sayesinde kasabayı zenginleştiren Zsóry soyadından gelir. Takım, Macaristan'ın en üst ligi olan NB I'de oynamaktadır.