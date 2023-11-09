Mezitli Belediyesi'nin Eşitlik Birimi ve Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi çalışmaları uluslararası platformda paylaşıldı

Mezitli Belediyesi'nin Eşitlik Birimi ile Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin başarılı çalışmaları, 10. Uluslararası Başkent Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi'nde paylaşıldı. Kongreye 15 ülkeden 98 araştırmacı katıldı ve belediyenin sosyal hizmetler konusundaki etkili performansı büyük ilgi gördü.

Mezitli Belediyesi'nin Eşitlik Birimi ile Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin başarılı çalışmaları, uluslararası alanda önemli bir platform olan 10. Uluslararası Başkent Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi'nde paylaşıldı. Kongreye, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Ukrayna, Macaristan, Fas, Cezayir, Azerbaycan, Pakistan, Namibya, Nijerya, Hindistan, İran, Malezya, Katar gibi 15 ülkeden toplam 98 araştırmacı katılım sağladı.

Mezitli Belediyesi adına kongreye online olarak katılım sağlayan Eşitlik Birimi ile Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Sorumlusu Dr. Burcu Şanlı ve Psikolog İlayda Yılmaz, belediyedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kongre kapsamında belediye adına söz hakkı alan Dr. Burcu Şanlı; 242'si kadın, 186'sı çocuk ve 27'si erkek olmak üzere toplam 455 kişiden alınan görüşlerin sonuçlarını aktardı. Belediyenin sosyal hizmetler konusundaki etkili performansının ortaya koyulduğu seminerde yapılan çalışmalar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Belediyenin eğitim, kreş, sağlık ve hukuksal anlamda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları söyledi:

"Eşitlik Birimi ile Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizi faaliyete geçirdiğimiz günden bu yana çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Uluslararası platformda yaptığımız çalışmaların anlatılması ilçemizin tanıtılması anlamında çok önemli bir adım. Çalışma arkadaşlarımız; Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Sorumlumuz Dr. Burcu Şanlı ve Psikoloğumuz İlayda Yılmaz öncülüğünde gerçekleşen araştırma, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında karşılaşılan çeşitli sorunlara duyarlı bir yaklaşım sergilendiğini gösteriyor. Belediyemizin sunmuş olduğu çalışmalar sadece bu tür destekle sınırlı değil; okul ve kreş desteği, eğitim seminerleri, sağlık taramaları, hukuksal destek gibi çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bireysel sorunlara odaklanmanın yanı sıra toplumun genel refahına da katkı sağlıyoruz. Kadın ve çocukların yaşadığı sorunlara etkili çözümler sunan bu tür çalışmaların toplum genelinde olumlu bir etki yarattığı görülüyoruz. Katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."