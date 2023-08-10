Mezitli Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

Kadın Üretici Pazarları ve Üretici Kadın Kooperatifi başta olmak üzere kadınlara yönelik çok sayıda başarılı projeye imza atan Mezitli Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde, daha önce kurulmuş olan Eşitlik Birimi bünyesinde kadınların güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile sağlığını destekleyici projeler, depremzedelere yönelik destek hizmetleri, Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çalışmalar ve eğitim hizmetleri devam edecek. Ek olarak, Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde verilen psikolojik destek ve dezavantajlı kişilerin güçlendirilmesine yönelik hizmetler kapsamı da genişletilerek sürdürülecek.

Mezitli'de kadınların özgürlüğü ve üretimin içinde yer almasına büyük önem verdiklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları söyledi:

"Göreve geldiğim 2014 yılında ilk olarak çalışmalarımızın merkezine 'Kadınları' koymuştuk. Bu alanda ortaya koyduğumuz projeler dünya genelinde büyük ses getirdi ve Çin'de 'Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülü' ve 'Milan Paktı Çevresel Zorluklar Ödülü' alarak Türkiye'ye iki kez Dünya Şampiyonluğu mutluluğunu yaşatmıştık. Bunun gibi başarılarla dolu kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız artınca daha koordineli projeler yürütülebilmesi adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü oluşturduk. Bu alanda daha önce yaptığı çalışmalarla başarı kazanmış ekibimizi de bu müdürlük bünyesinde görevlendirdik. Artık kadınlarımıza yönelik daha büyük projelere imza atacağız."