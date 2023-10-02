Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü'nde konaklama kapasitesini arttırdı

Mezitli Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mutlu Yaşam Köyü'nde, yoğun talep ve ilgi üzerine konaklama kapasitesi arttırıldı.

Tece Şahin Tepesi Mahallesi'nde bulunan ve yeşilliklerin arasında doğal bir yaşam sunan Mutlu Yaşam Köyü'ne yeni bungalov odalar yapıldı. Mezitli Belediyesi tarafından yapılan artışla daha önce 5 adet olan bungalovlardan 6 adet daha yapılarak sayı 11'e yükseldi. Hostel alanlarıyla 500 kişilik kapasitesi olan Mutlu Yaşam Köyü'ndeki 11 adet bungalovda toplamda 22 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Bungalovlar, 2 yetişkin ve çocukları için toplam 500 TL gibi uygun fiyata kiralanabiliyor.

"TALEP ÜZERİNE SAYIYI 11'E YÜKSELTTİK"

Mutlu Yaşam Köyü'nün halka açık olduğunu ve herkesin gelip görmesi gereken bir mekan olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şöyle konuştu:

"Burada her yıl sürdürülebilir kalkınma amaçlı yaz okullarımız çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlçemize gelen yabancı öğrencilerimizi Mutlu Yaşam Köyü'nde ağırlıyoruz. Ayrıca resim çalıştaylarımız, sanatsal faaliyetler ve çeşitli konserler düzenliyoruz. Herkesin doğa ile iç içe olmasını istiyoruz. Mutlu Yaşam Köyümüz halka açık bir mekan. Kapımız tüm Mersinlilere açık.Köyümüzün 500 kişilik bir kapasitesi var. Bunun dışında yoğun talep üzerine kapasite artışına giderek 6 adet daha yaparak sayıyı 11'e yükselttik. Bungalovlarımızda 2'şer yetişkin olmak üzere 22 kişiyi misafir edebiliyoruz. Ayrıca erkek ve kadınlarımıza özel hostellerimiz mevcut. Özellikle grup şeklinde gelen misafirlerimiz olunca burada ağırlıyoruz. Ücretimizi de makul fiyatta tutmaya çalışıyoruz ve bunu da her yıl meclis kararıyla belirliyoruz. Bu yılki ücretimiz 500 Türk Lirası, 2 yetişkin yanlarında çocuk getirebiliyorlar. Özellikle şehir gürültüsünden sıkılan vatandaşlarımız köyümüzü çok tercih ediyorlar."