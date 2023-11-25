Mezitli Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında öldürülen tüm kadınlar adına Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası girişinde turuncu ayakkabılar sergilendi.

Öldürülen kadınlar adına turuncu ayakkabıyı belirlenen sergi alanına bırakan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kısa bir açıklama yaparak, "25 Kasım, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'dür. Turuncu rengi, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadelenin rengi olarak kabul edilmiştir. Belediyemiz tarafından, her yıl eril şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kadınlar için özel bir anma töreni düzenlenmekteyiz. Bu sergide yer alan turuncu kadın ayakkabıları, eril şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınları temsil etmektedir" diye konuştu.