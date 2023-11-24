Mezitli Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eğitim Programı Düzenliyor

Mezitli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Erken Yaşta Zorla Evlilik' eğitim programı düzenlendi. Belediyeye ait Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim, Sosyal Hizmetler Uzmanı Özge Yıldız tarafından verildi. Eğitime belediye çalışanın yanı sıra meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda davetliler katıldı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde katılımcılara turuncu kurdele takıldı. Mezitli Belediyesi, 25 Kasım etkinlikleri boyunca hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Eşitlik Birimi Sorumlusu ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Dr. Burcu Şanlı, "Her yıl 25 Kasım haftası boyunca, belediyemiz bünyesinde ve birçok farklı kurumda cinsiyete yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitimler ve farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadelenin rengi turuncudur. Turuncu renkte hazırladığımız kurdeleler, kadınların ve kız çocuklarının tüm dünyadaki mücadelesini temsil etmektedir. Tüm etkinliklere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Özge Yıldız ise "Özellikle kadınların şiddete maruz kalması, erken yaşta evliliğe zorlama, takip edilme gibi durumlarda Alo 183, polis ya da jandarma gibi kolluk kuvvetlerine ya da ŞÖNİM'e yani Şiddet Önleme Merkezimize başvurabilirler. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda tüm kadınların kullanabileceği KADES olarak adlandırılan Kadına Destek Uygulamasını yüklemenizi rica ediyorum. Tanık olma durumunda da bu uygulamayı kullanarak kolluk kuvvetlerinin olay anına dakikalar içinde gelmesini ve müdahale etmesini sağlayabilirsiniz" diye konuştu.