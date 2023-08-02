Mezgit Kızartma tarifi! Masterchef Mezgit Kızartma nedir, nasıl yapılır? Mezgit Kızartma hangi ülkeye ait? Mezgit Kızartma için gerekli malzemeler!

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Mezgit Kızartma yapmasını istendi. Peki Masterchef Mezgit Kızartma nasıl yapılır? Mezgit Kızartma için gerekli malzemeler nelerdir? Mezgit Kızartma tarifi! Mezgit Kızartma nasıl yapılır? Mezgit Kızartma tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mezgit Kızartma tarifi oldu. Peki en güzel Mezgit Kızartma tarifi nasıldır? Mezgit Kızartma nasıl yapılır? Mezgit Kızartma için gerekli malzemeler nelerdir? Mezgit Kızartma tarifi! Mezgit Kızartma nedir, ne demek? Masterchef Mezgit Kızartma nasıl yapılır? Mezgit Kızartma hangi ülkenin yemeğidir? Mezgit Kızartma hangi ülkeye ve yöreye aittir? Mezgit Kızartma hangi ülkenin yemeği? Mezgit Kızartma ne demektir? İşte detaylar...

MEZGİT KIZARTMA NEDİR, NE DEMEK? MEZGİT KIZARTMA HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Mezgit Kızartma Karayip yemeklerindendir. Martinik bölgesine ait bir yemektir.

Mezgit Kızartma, lezzetli ve nefis bir deniz ürünü yemeğidir. Mezgit balığı, genellikle kızartılarak hazırlanır ve limon dilimleri veya soslarla servis edilir.

MEZGİT KIZARTMA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 adet mezgit balığı filetosu

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı

2 yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı toz sarımsak (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Limon dilimleri (servis için)

MEZGİT KIZARTMA NASIL YAPILIR?

Mezgit filetolarını iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. İsteğe bağlı olarak filetoların üzerine biraz limon suyu dökebilirsiniz.

Un, galeta unu veya ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi bir tabakta karıştırın. İsteğe bağlı baharatları ekleyebilirsiniz.

Yumurtaları başka bir tabakta iyice çırpın.

Mezgit filetolarını önce un karışımına, ardından çırpılmış yumurtaya batırın ve en son galeta ununa veya ekmek kırıntısına bulayın. Filetoların her iki tarafını da güzelce kaplayın.

Kızartma tavasında yeterli miktarda sıvı yağ ısıtın. Yağın sıcaklığı, filetoları kızarttığınızda hızlı bir şekilde altın kahverengi olacak sıcaklıkta olmalıdır.

Filetoları kızgın yağda altın kahverengi olana kadar her iki tarafını da kızartın. Filetolar piştikçe, bir kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağı emmelerini sağlayın.

Mezgit Kızartma'yı limon dilimleri veya isteğe bağlı soslarla servis edin.

Artık lezzetli Mezgit Kızartma'nız hazır! Yanında patates kızartması, salata veya sevdiğiniz diğer yan lezzetlerle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!