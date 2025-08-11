''Mezgit''in diğer adı hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1165. bölümünde sorulan bu sorunun cevabı araştırılıyor. Birçok kişi, ''Mezgit''in diğer adı hangisidir? sorusunun cevabını merak ediliyor.

Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, ''Mezgit''in diğer adı hangisidir? İşte cevabı...

''MEZGİT''İN DİĞER ADI HANGİSİDİR?

A) Ördek balığı

B) Tavuk balığı

C) Kedi balığı

D) Köpek balığı

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

