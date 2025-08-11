''Mezgit''in diğer adı hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunuluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, ''Mezgit''in diğer adı hangisidir? İşte cevabı...
''MEZGİT''İN DİĞER ADI HANGİSİDİR?
A) Ördek balığı
B) Tavuk balığı
C) Kedi balığı
D) Köpek balığı
DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.