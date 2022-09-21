(Meze Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 21 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Mezeler menüsünde kazananlar kim oldu?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 21 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Meze çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 21 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün Meze çeşitlerinden yemekler yapıldı. Meze çeşitleri şöyle:
- - Levrek Marin
- - Humus
- - Beyin Salatası
- - Babagannuş
- - Fava
- - Çerkez Tavuğu
- - Acılı Ezme
- - Arnavut Ciğeri
- - Kalamar Tava
- - Karides Güveç
- - Mücver
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
- - Levrek Marin : Kazanan Kırmızı takım
- - Humus : Kazanan Mavi takım
- - Beyin Salatası : Kazanan Mavi takım
- - Babagannuş : Kazanan Kırmızı takım
- - Fava : Kazanan Mavi takım
- - Çerkez Tavuğu : Kazanan Mavi takım
- - Acılı Ezme : Kazanan Kırmızı takım
- -Arnavut Ciğeri : Kazanan Kırmızı takım
- - Kalamar Tava : Kazanan Kırmızı takım
- - Karides Güveç : Kazanan Kırmızı takım
- - Mücver : Kazanan Mavi takım
SONUÇ
MAVİ TAKIM 5 - 6 KIRMIZI TAKIM
Kırmızı takım 6 olarak haftanın 2. dokunulmazlığı kazanıyor.
Kırmızı takım bugünkü dokunulmazlığı 6-5 kazanıyor. Birazdan mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.