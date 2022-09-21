(Meze Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 21 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Mezeler menüsünde kazananlar kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 21 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Meze çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...