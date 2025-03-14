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Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar kim, hangi mezarlıkta iskambil oynadılar?

Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar kim, hangi mezarlıkta iskambil oynadılar?
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Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar kim?

Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip paylaştıkları görüntüler tepki çekti. Peki, Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar kim?

MEZARLIKTA İSKAMBİL OYNAYAN KADINLAR KİM?

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı.

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar kim, hangi mezarlıkta iskambil oynadılar?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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