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Mezarlıklarda hüzünlü bayram arefesi

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Genel
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Mezarlıklarda hüzünlü bayram arefesi Kocaeli'de Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaret edildi.

Mezarlıklarda hüzünlü bayram arefesi

KOCAELİ - Kocaeli'de Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaret edildi. Mezarları temizleyen aileler, başında dualar okudu.

Ramazan Bayramı arefesinde Kocaeli'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi, mezarlık ve şehitliklerde, kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı'nda da yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Mezarları temizleyen aileler, çiçek de bıraktı.

Eşiyle birlikte mezarlığa gelen Mehmet Güldiken, "Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mezarlık ziyaretine geldik. Bu sene de eşi, dostu, akrabayı mezarları başında ziyaret ediyoruz. Acı ama gerçek. Gerçeklerden kaçınılmaz, hepimizin gideceği yer burası ama insanın içi acıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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