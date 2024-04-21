'Mezarlar piknik alanı değildir' diyen muhtar, mezarlıklarda pikniği yasakladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde muhtar Özcan Kayar, 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlıklara dua okunur, mezarlıklara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' diyerek mahallenin her yerini afişler asarak mezarlıklarda pikniği yasakladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kaya, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı olmuştu. Zaman kaybetmeden girişimlere başlayan Muhtar Kaya, 'Cenaze evinde yemek yenilmez, yemek götürülür' diyerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donatmıştı. Muhtar Kaya'nın mahallesi için ikinci icraatı olarak mezarlıklarda pikniği yasaklamak oldu. Muhtar Kaya, mezarlık çevrisine 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlıklara dua okunur, mezarlıklara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' pankartları astı. Muhtar Kaya, seçimden bu yana yaptıklarıyla mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

"Bu pankartı asarken toplumun refleksini biraz daha genişletmek istedim"

Muhtar Kaya, mezarlıkların içerisinde mangal yapıldığına dikkat çekerek, "Bu durum çok üzücü. Mezarlıkların içerisinde alkol de tüketmişler. Ben mahalle muhtarı olarak pankart hazırlattım. Pankartta, 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur. Mezarlıklara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' yazılı pankartlar astım. Ben bunu genişletmek istedim. Mezarlarımızın içerisinden farklı yerlerde; alkol tüketimi, kola tüketimi ve ona bağlı olaraktan da saygısızca hareketlerden dolayı bu pankartı astım. Bu pankartı asarken toplumun refleksini biraz daha genişletmek istedim" ifadelerini kullandı.