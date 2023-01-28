Eski dönemlerden beri yapılan bir uygulama olan mezar üstüne su dökmenin anlamı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Mezarın üstüne neden su dökülür? Mezara neden su dökerler? Mezar neden sulanır? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Mezarlıkları ziyarete gittiğimizde gördüğümüz ve yaptığımız davranışlardan biri olan mezara su dökmek hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar mezara neden su döküldüğünün sebebini merak ediyor ve arama motorlarında Mezarın üstüne neden su dökülür? Mezara neden su dökerler? Mezar neden sulanır? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MEZARA NEDEN SU DÖKERLER?

Mezar üzerine su dökülmesinin nedeni ise mezar üzerinde olan toprağın yeşillenmesini ve toprağı koruyarak rüzgardan etkilenmemesini sağlamak olmaktadır. Mezar üzerine su dökmek dinen ise Hazreti Peygamberin yapmış olduğu bir sünnet olduğundan manevi olarak fayda vereceği düşünüldüğü için yapılmaktadır.

Mezarların üstüne su dökmenin sünnet olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Yapılan şey yanlış değildir. Hazreti Muhammed'in gömüldüğünde bazı sahabelerin Hazreti peygamberin mezarına su döktüğünü biliyoruz" dedi.

"İKİ SEBEPTEN DOLAYI SU DÖKÜLÜR"

Açıklamasının devamında iki sebepten dolayı mezarlara su döküldüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Birincisi mezar yeniyse kumu, toprağı ortaya savrulmasın diye su dökülür. Bu şekilde katı bir toprağa dönüşmesi sağlanır. İkincisi ise su döküldüğünde orada yeşillikler çıkar. Yeşillikler kendi lisan-ı halleriyle Allah'a zikreder" şeklinde konuştu.