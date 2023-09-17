Mey | Diageo'dan "3 Yılda 80 Olimpik Yüzme Havuzu Büyüklüğünde" Su Tasarrufu Sağlayacak Proje

Mey | Diageo, Manisa’nın Şahyar Bölgesi’nde “Akıp Gitmesine I·zin Verme Damla Sulama Projesi”ni devreye soktu. Şirketten yapılan açıklamada, “2026 yılı sonuna kadar proje kapsamında tasarruf edilecek toplam su miktarı yaklaşık 80 olimpik havuzun içini doldurabilecek” denildi.

Mey | Diageo, Manisa'nın Şahyar Bölgesi'nde "Akıp Gitmesine I·zin Verme Damla Sulama Projesi"ni devreye soktu. Şirketten yapılan açıklamada, "2026 yılı sonuna kadar proje kapsamında tasarruf edilecek toplam su miktarı yaklaşık 80 olimpik havuzun içini doldurabilecek" denildi.

Mey | Diageo, üzüm yetiştiriciliğinde vahşi sulamanın önüne geçmek ve su tasarrufu sağlamak için Manisa'nın Şahyar Bölgesi'nde "Akıp Gitmesine I·zin Verme Damla Sulama Projesi'ni başlattı. Şirket bu proje ile tarımsal hammadde tedarigˆi olan bugˆday, sumalık u¨zu¨m, s¸araplık u¨zu¨m, kuru u¨zu¨m ve anasonu 27 bin çiftçiye dokunarak anason, üzüm ve suyun verim ve kalitesini ile çiftçilerin gelirlerini yükseltmeyi hedefliyor.

Şirketin bu projeye ilişkin yazılı olarak verdiği bilgi şöyle:

"60 hektar büyüklüğündeki alanda; su varlığının korunması, çiftçilerin bağlarındaki ürün kalitesinin arttırılması, verimin yükseltilmesi ve çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla damla sulama yapılabilecek altyapı oluşturdu. Kullanılan su miktarında yaklaşık olarak yüzde 50 tasarruf sağlanan bu altyapı ile birlikte iki sulama döneminde şu ana kadar yaklaşık 50 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Damla sulama projesi ile; lokal olarak bölgedeki su varlığı korunurken; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 6, 12, 13 ve 15'inci maddelerine uyum sağlandı. 2026 yılı sonuna kadar proje kapsamında tasarruf edilecek toplam su miktarı yaklaşık 80 olimpik havuzun içini doldurabilecek suya eşit olacak."

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ise bir grup gazeteciyi bu projeyi yerinde görmesi için Manisa'da ağırladı. Kömür, gazetecilere üzüm bağlarının olduğu alanda bilgi vererek, "Üzüm, anason ve su varsa biz varız. Dolayısıyla doğanın, hammaddenin ve tabii insanın sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Doğanın sürdürülebilirliği konusunda birinci önceliğimiz su; çünkü Türkiye ne yazık ki su fakiri bir ülke. Örneğin biz, son 15 senede üretimde kullandığımız su miktarını, üretim hacmimiz çok artmasına rağmen yarı yarıya indirdik. Önümüzdeki 7 yılda yüzde 50 daha indirmeyi hedefliyoruz" dedi.