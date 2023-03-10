Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofo programının yeni konuklarını açıkladı. Peki, Mevzular Açık Mikrofon yeni konukları kim? M. A. M. Mart ayı konukları 2023!

İnternet dünyasının fenomen programı Mevzular Açık Mikrofon, yeni konuları ile merak ediliyor. Peki, Mevzular Açık Mikrofon yeni konukları kim? M. A. M. Mart ayı konukları 2023!

MEVZULAR AÇIK MİKROFON KONUKLARI KİM?

Oğuzhan Uğur, "M.A.M. devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sn Fatih Erbakan, sonrasında Vatan Partisi Genel Başkanı Sn Doğu Perinçek ve devamında Türkiye İşçi Partisi Sn Milletvekilleri tam kadro konuğumuz oluyor. Soruları yalnızca karşıt görüşler soruyor. Katılım duyurusu yakında." dedi.