Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı Mevzular Açık Mikrofon yeni bölümleriyle Youtube'da yayınlanıyor. Geçtiğimiz gün Mevzular Açık Mikrofon sosyal medya bölümü çekilmişti ve programa birbirinden değerli isimler katılmıştı. Peki, Mevzular Açık Mikrofon yeni bölüm ne zaman? M.A.M. Sosyal Medya programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

Oğuzhan Uğur (d. 29 Ocak 1984; Ankara), Türk Müzisyen, Yönetmen, Senarist, Karikatürist ve YouTuber. Mevzular Açık Mikrofon yeni bölüm ne zaman? M.A.M. Sosyal Medya programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanacak?

MEVZULAR AÇIK MİKROFON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mevzular Açık Mikrofon özel yeni bölümü yakında Youtube'da yayınlanacak. Henüz programın yayın tarihi belli olmadı.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Mevzular Açık Mikrofon Özel! Pek Yakında… (uzun tanıtım yarın akşam)"

Programın yeni tanıtımının bugün yapılması bekleniyor.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON SOSYAL MEDYA BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Programın son çekilen bölümünün aslında çekimleri bitti fakat şuanda edit aşamasında. Programın editi tamamlandıktan sonra Youtube Babala TV kanalında yayınlanması bekleniyor.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur (d. 29 Ocak 1984; Ankara), Türk Müzisyen, Yönetmen, Senarist, Karikatürist ve YouTuber.

Ankara'da dünyaya geldi. Abdullah Öcalan'ın ilk sorgusunu yapan Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu, yönetmen Tuğrul Uğur'un ağabeyidir. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler hazırlamış, 2022 itibari ile YouTuberlık kariyerine BaBaLa TV'de devam ettirmektedir.