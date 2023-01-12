Mevzular Açık Mikrofon'da hangi bölümde kimler var? M.A.M. tüm bölümlerin siyasetçileri kimler? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bölüm konukları kimdir?

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı Mevzular Açık Mikrofon tüm hızıyla devam ediyor. Bugün programın 8. bölümü yayınlandı. İzleyiciler programı en başından izlemek için bazı araştırmalar yapıyor. Programda hangi bölümler kim var merak edildi. Peki, Mevzular hangi bölümde kim var? İlk bölüme kim konuk geldi? Mevzular konukları kimler? Mevzular'a hangi siyasetçiler katıldı? İşte detaylar...

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı Mevzular Açık Mikrofon yeni bölümleriyle Youtube'da yayınlanıyor. Bugün programa Barış Atay konuk oldu. Peki, Mevzular Açık Mikrofon'da hangi bölümde kimler var? M.A.M. tüm bölümlerin konukları kimler? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bölüm konukları kimdir? Birinci bölüm MAM'a kim katıldı? İkinci bölümde MAM'a kim katıldı? Tüm bölümler ve katılan konukların isimleri sizlerle...

MEVZULAR AÇIK MİKROFON NEDİR, YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı, ülkenin önemli siyasetçilerinin programa konuk olduğu, gençlerin ve gazetecilerin soru sormak için yer aldığı bir programdır. Mevzular Açık Mikrofon yeni bölümleriyle Youtube'da yayınlanıyor. Şuana kadar toplam 8 bölüm çekildi ve 8 siyasetçi programa konuk oldu.

MEVZULAR'A KONUK OLAN İSİMLER KİMLER? HANGİ BÖLÜMDE KİM VAR?

Mevzular Açık Mikrofon'da şuana kadar 8 bölüm çekildi. 8 bölümde yer alan isimler şu şekilde:

Mevzular Açık Mikrofon 1. bölümdeki siyasetçi : Ümit Özdağ (Zafer Partisi)

Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Mevzular Açık Mikrofon 2. bölümdeki siyasetçi : Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP)

Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP) Mevzular Açık Mikrofon 3. bölümdeki siyasetçi : Muharrem İnce (Memleket Partisi)

Muharrem İnce (Memleket Partisi) Mevzular Açık Mikrofon 4. bölümdeki siyasetçi : Cem Uzan (Genç Parti)

Cem Uzan (Genç Parti) Mevzular Açık Mikrofon 5. bölümdeki siyasetçi : Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi)

Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi) Mevzular Açık Mikrofon 6. bölümdeki siyasetçi : Mevzular Açık Mikrofon Özel (Sosyal Medya Yasası)

Mevzular Açık Mikrofon Özel (Sosyal Medya Yasası) Mevzular Açık Mikrofon 7. bölümdeki siyasetçi : Metin Külünk (AKP)

Metin Külünk (AKP) Mevzular Açık Mikrofon 8. bölümdeki siyasetçi : Barış Atay (TİP)

NOT = Mevzular Açık Mikrofon 6. bölüm sosyal medya yasası hakkında oldu. 6. bölüm bir siyasetçi ve soru-cevap şeklinde olmadı.