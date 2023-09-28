Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlama amacıyla özel bir bölümle karşımıza çıkıyor. Bu özel bölüm, Gülşen'in İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuduğu anlarla dolu. Bu anlar, izleyicilerin tüylerini diken diken edecek türden. Peki, Mevzular Açık Mikrofon 100. yıl özel bölümü ne zaman, nerede yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon Babala TV 100. yıl özel bölüm izle! İşte detaylar…

29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşku, umut ve sevgiyle karşılayacağımız bu özel programa büyük bir ilgi var. Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki yeni bölümü de seyircilere sürprizlerle dolu olacak. Bu program, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına duyulan saygının bir ifadesi olarak görülüyor. Peki, Mevzular Açık Mikrofon 100. yıl özel bölümü ne zaman, nerede yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon Babala TV 100. yıl özel bölüm izle! İşte detaylar…

MEVZULAR AÇIK MİKROFON 100. YIL ÖZEL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Oğuzhan Uğur, özellikle deprem ve seçim dönemlerinde önemli yayınlar ve programlar sunan bir isim olarak tanınıyor. Şimdi ise "Mevzular Açık Mikrofon" programı için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir bölüm hazırlığı içinde. Bu özel programın konukları arasında tarih ve bilim dünyasının önde gelen isimleri Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı yer alacak. Her iki uzman da kendi alanlarında büyük deneyime sahip isimlerdir ve bilgi birikimleriyle bu programa büyük katkı sağlayacaklar. Bu programın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON BABALA TV 100. YIL ÖZEL BÖLÜM İZLE!

Programa katılmak isteyenler için 2 Ekim tarihi önemli bir işarettir. Tarih ve Cumhuriyet konularına ilgi duyan herkes için bu programı kaçırmamak önerilir. Oğuzhan Uğur'un enerjik sunumu ve değerli konuklarıyla "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel" programı, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Bölüm GAİN platformunda yayınlanacaktır.