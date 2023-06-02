Mevzular 2023 program takvimi! M.A.M. kimler katılacak, yaz program takvimi belli oldu mu? Mevzular Açık Mikrofon'a kimler konuk olacak, isimleri ne?

Mevzular Açık Mikrofon'un bu yaz programı belli oldu. Oğuzhan Uğur paylaştığı Tweet ile bu yazın kimlerin katılacağını açıkladı. Peki, M.A.M. kimler katılacak, program takvimi belli oldu mu? Mevzular Açık Mikrofon'a kimler konuk olacak, isimleri ne? İşte detaylar...

Mevzular: Açık Mikrofon, 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren YouTube platformundaki BaBaLa TV'de yayınlanmaya başlayan siyaset içerikli TV programıdır. Mevzular 2023 program takvimi! M.A.M. kimler katılacak, program takvimi belli oldu mu? Mevzular Açık Mikrofon'a kimler konuk olacak, isimleri ne? MAM program takvimi sizlerle...

MEVZULAR AÇIK MİKROFON NEDİR?

Mevzular: Açık Mikrofon, 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren YouTube platformundaki BaBaLa TV'de yayınlanmaya başlayan siyaset içerikli TV programıdır. Sunuculuğunu Oğuzhan Uğur, yönetmenliğini kardeşi Tuğrul Uğur üstlenmektedir. Oğuzhan Uğur, 20 Temmuz 2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden programın duyurusunu yaptı. Abbas Güçlü ile Genç Bakış programını örnek gösteren Uğur, ona bu fikri aşılayanın Şahan Gökbakar olduğunu söyledi. Genel amacı, siyasetçileri davet ederek konukların onlara soru sorup cevap almasıdır.

MEVZULAR 2023 KİMLER KATILACAK? (2023 MEVZULAR YAZ TAKVİMİ PROGRAMI)

Oğuzhan Uğur paylaşımına göre Mevzular Açık Mikrofon 2 hafta sonra tekrar çekilmeye başlanacak ve sırasıyla konuklar şöyle olacak:

- Kulüp başkanları

- Rus ve ABD'li siyasetçiler

- Cübbeli Ahmet Hoca

- Suriyeli ve Afganlıları temsil eden dernek başkanları

Oğuzhan Uğur'un paylaştığı tweet şöyle:

"M.A.M. için kulüp başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, olumlu dönüşler de aldık. Ancak biz 14 gün yokuz. Tüm ekip tatil hakkını kullanıyor.Zaten maçlar henüz bitmemiş, ileri tarih daha uygun olur dediler. Bu sebeple konuk olmayı kabul eden başkanlarımızın afişlerini 14 gün sonra paylaşacağız ve hızlıca çekimlerini yapacağız. Sonra ufak bir ara daha verip Rus ve ABDli siyasetçileri konuk alacağız. Seçim öncesinde konuk almayı uygun bulmamıştık ama küsmemişler =) Halen istekliler. Dünyayı ve ülkemiz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sonrasında Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) konuğumuz olacak, hemen devamında da ülkemizde bulunan Suriyelileri ve Afganları temsil eden dernek başkanlarını konuk alacağız. Takvim budur. İşin özeti, M.A.M. yardır yurdur devam edecek. Konuk önerilerinizi yazmaya devam ediniz, önerileriniz bize yol gösteriyor. Teşekkürler."

MEVZULAR TÜM BÖLÜMLER VE KATILAN İSİMLER

1. bölüm : 4 Ağustos 2022 : Ümit Özdağ : Zafer Partisi genel başkanı

2. bölüm: 18 Ağustos 2022 : Ömer Faruk Gergerlioğlu : HDP Kocaeli milletvekili

3. bölüm: 1 Eylül 2022 : Muharrem İnce : Memleket Partisi genel başkanı

4. bölüm: 22 Eylül 2022 : Cem Uzan : Genç Parti kurucu başkanı

5. bölüm: 6 Ekim 2022 : Ahmet Davutoğlu : Gelecek Partisi genel başkanı ve eski Türkiye başbakanı

6. bölüm: 24 Ekim 2022 : Uğur Dündar, Okan Bayülgen, Ece Üner, Özlem Gürses, Candaş Tolga Işık, Haluk Levent, Cüneyt Özdemir, Taylan Yıldız : Sosyal medya yasası üzerine yapılan özel yayın.

7. bölüm: 5 Aralık 2022 : Metin Külünk : AK Parti MKYK üyesi

8. bölüm: 12 Ocak 2023 : Barış Atay : Türkiye İşçi Partisi genel başkan yardımcısı

9. bölüm: 26 Ocak 2023 : Abdüllatif Şener : CHP Konya milletvekili

10. bölüm: 17 Nisan 2023 : Muharrem İnce : Memleket Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı

11. bölüm: 24 Nisan 2023 : Sinan Oğan : Cumhurbaşkanı adayı

12. bölüm: 2 Mayıs 2023 : Ali Babacan : Deva Partisi genel başkanı

13. bölüm: 9 Mayıs 2023 : Barış Atay, Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık : Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri

14. bölüm: 12 Mayıs 2023 : Depremzedeler : 2023 Kahramanmaraş depremleri üzerine Hatay'da depremzedeler ile birlikte yapılan özel yayın.

15. bölüm: 24 Mayıs 2023 : Kemal Kılıçdaroğlu : CHP genel başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı