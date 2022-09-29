Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un konuk olacağı ''Mevzu Galatasaray'' programı Galatasaray taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor. Transfer döneminde başarıları ile futbol camiasında gündem olan Erden Timur'un neler konuşacağı merak ediliyor. Peki, Mevzu Galatasaray ne zaman, saat kaçta? Mevzu Galatasaray ne zaman yayınlanacak? Erden Timur Mevzu Galatasaray hangi kanalda?

Mevzu Galatasaray ne zaman, saat kaçta? Sorusu Galatasaray taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Transfer döneminde taraftarıheyecanlandıran Erden Timur'un neler konuşacağı Galatasaray taraftarı tarafından bekleniyor. Galatasaray Twitter resmi sitesinde Mevzu Galatasaray programını duyurdu. Taraftarlar ise Mevzu Galatasaray ne zaman? Sorusunu araştırdı. Galatasaray takımının yeni youtube içeriği Mevzu Galatasaray merakla bekleniyor. Peki, Mevzu Galatasaray ne zaman, saat kaçta? Mevzu Galatasaray ne zaman yayınlanacak? Erden Timur Mevzu Galatasaray hangi kanalda?

MEVZU GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un konuk olacağı ''Mevzu Galatasaray'' programı, bugün saat 21.00'de canlı yayınla Galatasaray YouTube kanalında yayınlanacak.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Kasım 1981

Kaç yaşında: 39 yaşında

Erken yaşamı ve kariyeri

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

ÖZEL YAŞAMI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.