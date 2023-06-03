Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni görevi! Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi, bakan değil mi? Mevlüt Çavuşoğlu yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!
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TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni görevi! Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi, bakan değil mi? Mevlüt Çavuşoğlu yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni görevi nedir? Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi, bakan değil mi? Mevlüt Çavuşoğlu yeni kabinede var mı, yok mu? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Antalya'dan milletvekili seçilmiştir.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu