TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni görevi! Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi, bakan değil mi? Mevlüt Çavuşoğlu yeni kabinede var mı, yok mu? Kabine açıklandı!

Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni görevi nedir? Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi, bakan değil mi? Mevlüt Çavuşoğlu yeni kabinede var mı, yok mu? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu, yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmedi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ?

Mevlüt Çavuşoğlu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Antalya'dan milletvekili seçilmiştir.

İŞTE YENİ KABİNE