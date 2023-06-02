Mevlüt Çavuşoğlu neden yemin etmedi? Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de neden yemin etmedi, edecek mi?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Peki, Mevlüt Çavuşoğlu neden yemin etmedi? Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de neden yemin etmedi, edecek mi?