Mevlüt Çavuşoğlu neden yemin etmedi? Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de neden yemin etmedi, edecek mi?
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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Peki, Mevlüt Çavuşoğlu neden yemin etmedi? Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de neden yemin etmedi, edecek mi?
Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Arama motorlarında ise Mevlüt Çavuşoğlu neden yemin etmedi? Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de neden yemin etmedi, edecek mi? soruları aratılıyor.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU NEDEN YEMİN ETMEDİ?
Mevlüt Çavuşoğlu, salonda bulunmaması nedeniyle yemin etmedi. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler.