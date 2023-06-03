Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi? Mevlüt Çavuşoğlu nereden milletvekili? Mevlüt Çavuşoğlu kabinede yok mu?
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TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi? Mevlüt Çavuşoğlu nereden milletvekili? Mevlüt Çavuşoğlu kabinede yok mu?
Mevlüt Çavuşoğlu milletvekili mi? Mevlüt Çavuşoğlu nereden milletvekili? Mevlüt Çavuşoğlu kabinede yok mu? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Antalya'dan milletvekili seçilmiştir.
Mevlüt Çavuşoğlu, yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu