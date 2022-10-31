Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde ailesinin 5 ferdini yitiren 80 yaşındaki Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Mevlüde Genç kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Mevlüde Genç kaç yaşında vefat etti? Mevlüde Genç'in hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Solingen'de 29 yıl önce aile fertlerini ırkçı bir saldırıda kaybeden Mevlüde Genç'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Peki, Mevlüde Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mevlüde Genç kaç yaşında vefat etti?

MEVLÜDE GENÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Mevlüde Genç'in oğlu Kamil Genç, annesinin sabaha karşı fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve hastaneye gittikten kısa bir süre sonra ise 80 yaşında vefat ettiği bilgisini verdi. Mevlüde Genç'in cenazesi Salı günü Solingen'de yapılacak olan cenaze töreninin ardından memleketi Amasya'ya getirilerek defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde ailesinin 5 ferdini yitiren 80 yaşındaki Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulundu.

Mevlüde Genç'in, acısına rağmen daima barış ve dostluk çağrısında bulunarak dünyaya unutulmaz bir ders verdiğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Irkçılık, tüm coğrafyaların ortak mücadelesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insan onurunu derinden yaralayan bu davranış biçimini ancak insanın insana emanet olduğuna inanan vicdanlar yenebilir. Bu sebeple kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı tazimle yad ediyorum."

MEVLÜDE GENÇ KİMDİR?

Mevlüde Genç 1943 Amasya doğumludur. 1975 senesinde ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etmiştir. 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen'in Mitte kasabasında ailesiyle yaşadığı ev ırkçılar tarafında kundaklandı. O zaman büyük ses getiren kundaklama olayında Mevlüde Genç'in ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. Evde bulunan 5 yaşındaki Saime Genç, 18 yaşındaki Hatice Genç , 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk ve 28 yaşındaki Gürsün İnce hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasında tüm Dünya'da bir simge haline gelen Mevlüde Genç'in hayatı hakkında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Bilge Ana-Mevlüde Genç belgesi çekildi.

Mevlüde Genç, 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde vefat etti.