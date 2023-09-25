MEVLİT KANDİLİ ne zaman başlıyor? Bu gece Mevlid Kandili mi?

Bu gece Mevlid Kandili mi? Sorusu bugün (25 Eylül) vatandaşların araştırdığı bir konu oldu. Mevlid Kandili, İslam dini içerisinde önemli bir dini gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in doğumunun kutlandığı ve anıldığı bir dini gündür. Peki, Mevlit kandili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Bu mübarek gece İslam takvimine göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. Bu gece, İslam dünyasında çeşitli ibadetler, dualar, Kuran okumaları ve hayır işleri yapma fırsatı olarak değerlendirilir. Peki, Mevlit kandili ne zaman başlıyor? Bu gece Mevlid Kandili mi? İşte detaylar…

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mevlid Kandili, İslam coğrafyasında çeşitli geleneksel uygulamalarla kutlanır. Müslümanlar bu geceyi, peygamberlerinin hayatı, öğretileri ve güzel ahlakı üzerine düşünerek, kendilerini manevi olarak yeniden değerlendirme fırsatı olarak görürler. Camilerde özel programlar düzenlenir, Kuran tilaveti yapılır ve peygamberin doğumu ve yaşamı hakkında konuşmalar yapılır.

Bu yıl Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Diyanet ise 2023 Mevlid Kandili tarihini paylaştı. Buna göre yarın 26 Eylül 2023 Mevlit Kandili'dir.

BU GECE MEVLİD KANDİLİ Mİ?

Mevlid Kandili aynı zamanda Müslümanlar arasında hayır işlerini artırma, sadaka verme ve fakirlere yardım etme geleneği de taşır. İslam inancına göre bu gecede yapılan ibadetler ve hayır işleri, sevap kazanmak amacıyla yapılır.

Bu yılki Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine rastlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Mevlid Kandili tarihini açıkladı ve buna göre yarın, 26 Eylül 2023, Mevlid Kandili'ni kutlayacağız.

DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili:6 Mart Pazartesi

Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi



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