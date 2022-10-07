İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Mevlid Kandilinde Müslümanlar, en yeni ve en güzel Mevlid Kandili mesajları ile birbirlerinin Mevlid Kandilini kutlar. Birbirleriyle kandilleşmek isteyen kullanıcılar, kandilin doğru yazılışını aratmaktadır. Peki, Mevlid mi Mevlüt mü? Mevlüt mü Mevlit mi? İşte detaylar...

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Müslümanlar, bu özel günde Mevlid Kandili mesajları ile birbirlerinin Mevlid Kandilini kutlar. Kullanıcılar, kandil mesajı atmadan önce doğru yazılışını aratıyor. Mevlüt mü Mevlit mi? sorusu merak konusu oldu. Peki, Mevlid mi Mevlüt mü? Mevlüt mü Mevlit mi? Detaylar haberimizde...

MEVLİD Mİ MEVLÜT MÜ?

Mevlid nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "mevlit" şeklindedir.

mevlit, -di

Arapça mevlid

1. isim Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.

2. isim Bu mesnevinin okunduğu dinî tören:

"Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı." - Ömer Seyfettin

3. isim, eskimiş Doğma, doğum.

4. isim, eskimiş Doğum yeri, insanın doğduğu yer.

MEVLÜT MÜ MEVLİT Mİ?

Doğum anlamına gelen mevlid kelimesi çok sık kullanılsa da TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabiliyoruz. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı: "mevlit" şeklindedir.