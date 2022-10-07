Kandil günleri Müslümanlar tarafından büyük önem taşımaktadır. Mevlid Kandilinde Müslümanlar, en yeni ve en güzel Mevlid Kandili mesajları ile birbirlerinin Mevlid Kandilini kutlar. Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan Mevlid Kandili İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Kandili kutlamak isteyen vatandaşlar, kandil mesajlarını araştırmakta. İşte, Mevlid Kandili resimli mesaj: Mevlid Kandili mesajları yeni, Mevlid Kandili ayetli mesaj, en güzel kandil mesajları!

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri Rebiülevvelayının on ikinci gecesidir. Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan Mevlid Kandili İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Müslümanlar, bu özel günde Mevlid Kandili mesajları ile birbirlerinin Mevlid Kandilini kutlar. Bu haberimizde sizler için bu önemli güne, Mevlid Kandili resimli mesaj: Mevlid Kandili mesajları yeni, Mevlid Kandili ayetli mesaj, en güzel kandil mesajları! derledik...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI YENİ!

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi, Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.