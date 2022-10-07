2022 yılının son kandili olarak 7 Ekim Cuma günü kutlanacak olan Mevlid kandili hakkında birçok detay merak ediliyor. Bunlar arasında Mevlid kandili neden kutlanır? Ve Mevlid kandilinin önemi nedir? Soruları da yer alıyor. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Peki, Mevlid kandili neden kutlanır? Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu?

Mevlid kandili neden kutlanır? Sorusu, 2020 yılındaki Mevlid kandilinin gelmesi ile birlikte gün içerisinde birçok kes sık sık araştırılmaktadır. Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Bu haberimizde sizler için Mevlid kandili neden kutlanır? Ve Mevlid kandilinin önemi nedir? Sorularını yanıtladık. Peki, Mevlid kandili neden kutlanır? Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu?

MEVLİD KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bugün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.