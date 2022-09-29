Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan mübarek gün İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Her yıl Mevlid Kandili'nde ibadet edilir. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2022 Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gün 2022? Mevlit Kandili ne zaman? 2022 Mevlit Kandili!

Mevlid Kandili ne zaman?İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı, Hz. Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili'nde dualar edilir, namazlar kılınır. İbadet ederek geçirdiğimiz Mevlid Kandili'nin ne zaman olduğu müslümanlar için merak konusu haline geldi. Bu sene Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Merak edilenler arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gün 2022? Mevlit Kandili ne zaman? 2022 Mevlit Kandili! Mevlid Kandili sözleri ve mesajları!

2022 MEVLID KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili tarihi 7 Ekim.

2022 3 AYLAR VE KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

• Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

• 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

• 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

• 17 Mart PERŞEMBE:BERAT KANDİLİ

• 7Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

• 2022 Ramazan Bayramı

• 1Mayıs PAZAR: AREFE

• 2Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

• 3Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

• 4Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

• 2022 Kurban Bayramı

• 8Temmuz CUMA: AREFE

• 9Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

• 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

• 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

• 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum ,mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle. Hayırlı kandiller...

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.