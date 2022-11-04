2022 yılının ortalarına gelirken birçok Müslüman 2022 yılındaki dini günleri ve kandil günlerini araştırmaya başladı. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman araştırması ise başladı. Peki Mevlid Kandili ne zaman, kandil günü neler yapılır? Mevlid kandilinin önemi nedir? İşte konuya dair tüm detaylar....

Mevlid Kandili günü İslam nebisinin doğum günü salavatlarla, dualarla ve zikirlerle kutlanır. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlid Kandilinde Peygamberin doğumu kutlanır. Rivayetlere göre; Hz. Muhammed Mevlid gecelerinde ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen Mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili tarihi, 2022 yılı dini takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak olan kandilde dualar edilecek.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR ?

Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

Diyanet'in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz 'in dünyaya gelişinin kutlandığı gün olarak tanımlanmaktadır.