Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün, hangi gece? 2022 Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor?

Şimdiden Mevlid Kandili'niz mübarek olsun... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in doğum gecesi 12 Rebiülevvel, Mevlid Kandilidir. Mübarek Mevlid Kandili Reiülevvel ayının 12. gecesidir. Fakat dinimizde geceler önce geldiği için tam olarak hangi gün Mevlid kandili kutlanıyor vatandaşlar karıştırabiliyor. Peki Mevlid kandili ne zaman, hangi gündür? 2022 Mevlid kandili ne zaman olacak? 2022 Mevlid kandili hangi gündür? İşte Mevlid kandili gecesi ve gündüzü takvimi!

Mübarek Mevlid kandiline sayılı günler kala vatandaşlar, Bu yıl Mevlid kandili hangi güne denk geliyor? Mevlid kandili 2022 yılında ne zaman? Akşam namazı ile birlikte mi başlayacak? Mevlid kandili günü ve gecesi hangi günler olacak? Gecesi önce mi geliyor? Yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor? merak ediyor. Konu hakkında ayrıntılı tarihler ve bilgiler haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 yılındaki Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 7 Ekim Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili gecesi 7 Ekim Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 7 Ekim Cuma günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Mevlid kandili günü ise 8 Ekim Cumartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 7 Ekim Cuma akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 8 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.

Mevlid Kandili gecesi : 2022 yılında 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır.

Mevlid Kandili günü : 2022 yılında 8 Ekim sabah namazından 8 Ekim akşam namazına kadar olan süre Mevlid Kandili günü olacaktır.

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ HER YIL DEĞİŞİYOR MU?

Aslında Mevlid kandili Hicri takvime göre sabittir. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandilidir. Fakat miladi takvime göre Mevlid kandili günleri her yıl değişmektedir. Yani daha çok Miladi takvimi kullandığımız için günlerde değişiklik olabiliyor. Her sene ortalama 10 gün oynama olmaktadır. Bu bakımdan bu sene 2022 yılında Mevlid kandili 7 Ekim'e denk geldiği gibi ilerleyen senelerde Eylül, Ağustos aylarına denk gelebilir. Örneğin geçen sene 2021 yılında Mevlid kandili 17 Ekim'e denk gelmişti. Bu yıl 10 gün geri gelmiş oldu.