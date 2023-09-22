Bugün vatandaşlar Mevlid Kandili ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Mevlid Kandili, İslam inancına göre önemli bir dini gün ve gecedir. İslam takvimine göre hicri (İslam) yılın 12. ayı olan Rebiülevvel'in 12. gecesini 13. gününe bağlayan geceye denir. Bu gece, Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve kutlama amacı taşır. Peki ama Bugün Mevlid Kandili mi? 2023 Mevlid Kandili başladı mı? İşte detaylar…

Mevlid, Arapça kökenli bir kelime olup doğum veya doğum günü anlamına gelir. Mevlid Kandili, İslam toplumunda Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve bu önemli olayı hatırlamak için düzenlenen özel bir gecedir. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Bugün Mevlid Kandili mi? 2023 Mevlid Kandili başladı mı? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİNE ZAMAN?

Bu gece, Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dua ve zikirlerle geçirilir. Hz. Muhammed'in hayatı, öğretileri ve İslam'ın yayılmasıyla ilgili hikayeler paylaşılır. Ayrıca Müslümanlar bu gecede hayır işlerinde bulunarak yardımlaşma ve sadaka verme geleneğini sürdürürler.

Mevlid kandili bu yıl 2023'te 26 Eylül Salı günüdür.

BUGÜN MEVLİD KANDİLİ Mİ?

Mevlid Kandili, her yıl İslam takvimine göre değişen bir tarihte kutlanır. Bu geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar, ibadetlerine ağırlık verirler ve sevdiklerine hayır dualarında bulunurlar. Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir dini etkinliktir ve Müslümanlar için özel bir anlam taşır. Öte yandan, bugün Mevlid Kandili değildir. Mevlid kandili bu yıl 2023'te 26 Eylül Salı günüdür.

2023 MEVLİD KANDİLİ BAŞLADI MI?

Sorunun cevabı "Hayır"dır.Mevlid kandili bu yıl 2023'te 26 Eylül Salı günüdür.