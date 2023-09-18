MEVLİD KANDİLİ ne zaman? Bugün Mevlid Kandili mi?

Mevlid Kandili, İslam inancına göre önemli bir dini gün ve gecedir. İslam takvimine göre hicri (İslam) yılın 12. ayı olan Rebiülevvel'in 12. gecesini 13. gününe bağlayan geceye denir. Bu gece, Hz. Muhammed'in doğumunu anma ve kutlama amacı taşır. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Bugün Mevlid Kandili mi? İşte detaylar…

Mevlid Kandili ne zaman? Bu soru son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında geliyor. Mevlid, Arapça kökenli bir kelime olup doğum veya doğum günü anlamına gelir. Mevlid Kandili, İslam toplumunda Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve bu önemli olayı hatırlamak için düzenlenen özel bir gecedir. Peki, Bugün Mevlid Kandili mi? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu özel gece, Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dua ve zikirlerle geçirilir. Hz. Muhammed'in hayatı, öğretileri ve İslam'ın yayılmasıyla ilgili hikayeler paylaşılır. Ayrıca Müslümanlar bu gecede hayır işlerinde bulunarak yardımlaşma ve sadaka verme geleneğini sürdürürler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

BUGÜN MEVLİD KANDİLİ Mİ?

Mevlid Kandili, her yıl İslam takvimine göre değişen bir tarihte kutlanır. Bu geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar, ibadetlerine ağırlık verirler ve sevdiklerine hayır dualarında bulunurlar. Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir dini etkinliktir ve Müslümanlar için özel bir anlam taşır. Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.