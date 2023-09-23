Mevlid Kandili, İslam takvimine göre her yıl değişen bir tarihte kutlanır ve bu tarih her yıl Hicri takvime göre ilerler. Bu yılki Mevlid Kandili tarihi, miladi takvime göre değişkenlik gösterir. Arama motorlarında ise Bugün mevlit kandili mi? Mevlid kandili ne zaman, bu hafta mı? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

Kandil geceleri İslam toplumunda manevi anlam taşır ve Müslümanlar bu özel günleri dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirirler. Mevlid Kandili, Hicri takvime göre belirlendiği için her yıl farklı bir tarihte kutlanır ve bu yılki tarih için İslam takvimini kontrol etmeniz gerekmektedir. Peki, Bugün mevlit kandili mi? Mevlid kandili ne zaman, bu hafta mı?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Bu özel gece, Müslümanlar tarafından ibadetlerle, dua ve zikirlerle geçirilir. Hz. Muhammed'in hayatı, öğretileri ve İslam'ın yayılmasıyla ilgili hikayeler paylaşılır. Ayrıca Müslümanlar bu gecede hayır işlerinde bulunarak yardımlaşma ve sadaka verme geleneğini sürdürürler.

Mevlid kandili bu yıl 2023'te 26 Eylül Salı günüdür.

MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Mevlid Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER VE DUALAR NE?

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz. Mevlit Kandili'nde özellikle 3 Yasin-i şerif okunması tavsiye edilmektedir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dinen herhangi bir sakınca görülmeyen bu davranış; Allah katında sevabı ve takdiri hak eden bir ibadet olarak görülür. Ayrıca dini kaynaklarda bu geceye özel oruç tutulmasına dair bilgiler yer almamaktadır. Peygamber Efendimizin doğuş gününde oruç tutarsanız ve çevrenizde olan kişilere de oruç tutturursanız alacağınız sevap çok fazladır. Mevlid kandili gününde oruç tutmak, bolca dua etmek ve Hz. Peygamber'in hayatını okumak önerilir.