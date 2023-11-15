Mevlid Kandili, İslam alemi için önemli bir gün olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen bir dini gündür. Mevlid kandili bu yıl hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanan, Peygamber Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anma ve sevgiyle dolu bir gecenin habercisidir. Bu kutsal gecenin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2024 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, İslam takvimine göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. Müslümanlar, bu kutsal gecenin öncesinde ve sırasında Peygamber Muhammed'in (s.a.v) hayatını anlamaya, örnek alınmaya ve sevgiyle hatırlanmaya özel bir vurgu yaparlar.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Peygamber Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği günü anmak ve onun hayatına duyulan sevgi ve saygıyı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Bu özel gecede, Müslümanlar, peygamberin öğretilerini daha yakından anlamaya çalışır, Kuran-ı Kerim okur ve özel dualar eder.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2024

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir: