Müslümanlar için büyük öneme salip olan Mevlid kandili ne zaman? Sorusu, birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2022 yılının son ayına gelmemiz ile birlikte 2023 yılında Mevlid kandili hangi tarihe denk geliyor? Sorusu merak konusu oldu. Peki, Mevlid kandili ne zaman? 2023 yılında Mevlid kandili hangi tarihe denk geliyor?

İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 2023 yılında dair Mevlid kandili ne zaman? Sorusu gündemde yer alıyor. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Peki, Mevlid kandili ne zaman? 2023 yılında Mevlid kandili hangi tarihe denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Mevlid kandilinin ne zaman hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Mevlid kandili 2023 yılında 26 Eylül 2023 Salı gününe denk gelecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili