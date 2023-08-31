Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak sayılan mübarek gün İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Mevlid kandili ne zaman 2023? Sorusu Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Mevlid kandili ne zaman 2023? En yakın kandil ne kandili, hangi tarihte? Mevlid kandili hangi tarihte?

Mevlid kandili ne zaman 2023? Sorusu, Mevlid Kandili'nin yaklaşması ile birlikte gündeme geliyor ve araştırılıyor. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Mevlid kandili 2023 belli oldu. Peki, Mevlid kandili ne zaman 2023? En yakın kandil ne kandili, hangi tarihte? Mevlid kandili hangi tarihte?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 2023 yılında 26 Eylül Salı tarihine denk gelmektedir. 2023 yılı Mevlid Kandiline bugün itibariyle (31 Ağustos) tam olarak 26 gün vardır.

Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

3 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili