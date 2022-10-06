Rebiülevvel ayının 12. gecesinde eda edilen ve Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala vatandaşlar, arama motorlarında Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutulur mu? gibi soruları araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutulur mu?

İslam dininin önemli günlerden biri olarak kabul ettiği Mevlid Kandili, Hicri takvimde 3. ay olan Rebiülevvel'in on ikinci gecesinde kutlanırken 2022 yılında 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutulur mu? İşte detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid kandili, 2022 yılı içinde 7 Ekim Cuma günü kutlanacaktır.

Bu özel ve bereketli günde ibadetlerinizi yerine getirirken oruç da tutabilirsiniz.

Dinen herhangi bir sakınca görülmeyen bu davranış; Allah katında sevabı ve takdiri hak eden bir ibadet olarak görülür. Ayrıca dini kaynaklarda bu geceye özel oruç tutulmasına dair bilgiler yer almamaktadır.

Peygamber Efendimiz'in doğuş gününde oruç tutarsanız ve çevrenizde olan kişilere de oruç tutturursanız alacağınız sevap çok fazladır.

Mevlid kandili gününde oruç tutmak, bolca dua etmek ve Hz. Peygamber'in hayatını okumak önerilir.

Mevlid kandilinde oruç tutmamak isteyenler de olabilir. Bu görüş için dini kaynaklarda şöyle bir ifade yer alıyor:

"Peygamber Efendimiz'in doğduğu gün bayramdır. Müslüman alemi bu bayram gününde sevdikleriyle bir arada olup sohbetlerde bulunur ve Peygamberimiz'i anarsa alacağı sevap artar."

Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

MEVLİT KANDİLİ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Oruç tutmak bir Müslüman için yılın her anında ayrı huzur verir. Orucun özellikle belirli bir dönemleri olsa da dileyen herkes kurallarına uyduğu durumda senenin her anında istediği kadar oruç tutabilir. Bazı zamanlar vardır ki; tutulan orucun sevabı diğer günlerden kat kat fazladır. Bu günlerden biri de Mevlid kandilidir.

Mevlid kandili, İslamiyet için çok önemli bir gündür. Hz. Peygamber'in dünyaya gönderilişinin günü olarak bilinen bu özel gece; yeniden doğuşu temsil eder. Bereketi ve huzuru bol olan bu kandil gününde, Müslüman alemi ibadetlerini daha özenli yerine getirir.

Peygamber Efendimiz'in doğuş günü olarak bilinen Mevlid kandili, İslam ülkelerinin çoğunda resmi olarak kutlanmaktadır. Bazı İslam ülkelerinde ise gayri resmi şekilde kutlanarak Peygamber Efendimiz anılır. İbadetlerini yerine getirmek için yaşayan kişiler, Mevlid kandilinde oruç tutuluyor mu diye merak eder.

Mevlid kandilinde oruc tutulur mu Diyanet tarafından açıklığa kavuşan bir konudur. Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti ise birçok dini kaynakta yerini alır. Şimdi sizlere bu satırlarda mevlid kandilinde oruç tutmak sevap mıdır, kandil orucu nasıl tutulur gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışmalı.