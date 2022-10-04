Mevlid-i Şerif tüm metni! Türkçe Mevlid nedir, nasıl okunur? Süleyman Çelebi'nin Türkçe Mevlid yazılışı nedir, kim yazmıştır? Mevlüd tamamı okunuşu!

Mevlid kandiline sayılı günler kala vatandaşlar Türkçe Mevlid'in okunuşunu ve yazılışını merak ediyor. Peki, Mevlid-i Şerif tüm metni nedir? Türkçe Mevlid nedir, nasıl okunur? Mevlid Türkçe yazılışı nedir? Mevlidi kim yazmıştır? Mevlüd tamamı okunuşu! Mevlidi şerif tamamının okunuşu nasıldır? İşte detaylar...

Halk arasında geleneksel olarak okunan mevlid, Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevliddir. Mevlid kandili gecelerinde genellikle çoğu camide akşam ile yatsı namazı arasında okunur. Bazen yatsıdan sonra da okunabiliyor. Sizler için tüm Mevlid'in metnini araştırdık. Süleyman Çelebi'nin tüm Türkçe Mevlid'ine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MEVLİD NEDİR?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

Resûl-i Ekrem, İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Araplar'da "nesî" geleneğini göz önüne alanlara göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571'dir. Yine genellikle kabul edildiğine göre Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci gününde doğduğuna dair rivayetlerle sabaha karşı dünyaya geldiğine dair rivayetler de vardır (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71). Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır (aş.bk.). Ayrıca doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği söylendiği gibi bunun doğru olmadığını ileri sürenler de bulunmaktadır (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).

Hz. Peygamber'in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlanmadığı gibi Hulefâ-yi Râşidîn dönemiyle Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Mısır'da Şiî Fâtımî Devleti kurulunca, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmî törenlerle kutlanmaya başlanmıştır. Hz. Peygamber'in yanında Hz. Ali, Fâtıma, Hasan, Hüseyin ve o günkü halifenin mevlidlerinin de kutlandığı (bunlara "mevâlîd-i sitte" deniyordu), aynı zamanda receb, şâban ve ramazan aylarındaki kandiller ile ramazan ve kurban bayramları gibi vesilelerle düzenlenen diğer bazı resmî kutlamaların da ilk örneklerinin yaşandığı bu dönem İslâm tarihinde zengin bir şölen geleneği oluşturmuştur (bk. İbnü't-Tuveyr, s. 211-223).

MEVLİDİ KİM YAZMIŞTIR?

Mevlidi Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'dir.

Süleyman Çelebi,(1351 - 1422) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'da Ulu Camiî imamı, mutasavvıf, tek eseri olan, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü'n-necât'ın yazarıdır.

SÜLEYMAN ÇELEBİ'NİN MEVLİDİ HAKKINDA BİLGİLER

Süleyman Çelebi tarafından 1409'da yazılmıştır. Asıl adı "Vesîletü'n Necât" (Kurtuluş Vesilesi)'tır. 16 kısım ve 770 beyitten oluşur. Kasîde şeklinde yazılan eserin içinde gazel formunda yazılan bölümler de vardır. Aruz vezninin "failatun failatun failun" vezni kullanılmıştır; sadece "velâdet" bölümünün sonundaki on beyit "mef' ulü-fâilâtü-mefâilü-fâilün" kalıbı ile yazılmıştır.

Süleyman Çelebi, eserini yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa' nın "Garibnâme" si, Erzurumlu Darir in "Siyerü' n- Nebî" si, Eb'ul Hasan Bekrî' nin "Siyer"i ve Muhyiddîn Ibnü'l Arâbî'nin "Füsûs-u Hîkem"i olduğu tespit edilmiştir.

Halk arasında geleneksel olarak okunan mevlid, Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevliddir.

MEVLİD-İ ŞERİF TÜRKÇE TAM METNİ YAZILIŞI

MEVLÛDÜ'N-NEBÎ SALLALLÂHU ALEYHİ VE SELLEM

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ey Hudâvendî tüvânâ Pâdişâh

Yerde gökde Senden özge yok ilâh

*****

Yoğ-iken eşyâyı îcâd eyledin

Kün dedin vîrânı âbâd eyledin

*****

Sakf-ı merfû'ı yaratdın bî-sütûn

Döşedin altına arzı fevka nûn

*****

Zîr ü bâlâ çün bezendi bî-kusûr

Birisine dön dedin birine dur

*****

Döndi gök emrinle yer tutdı karâr

Pes hüveydâ oldılar leyl ü nehâr

*****

Bâb-ı fazlından dilerler ihtidâ

Ac u muhtâcındurur şâh u gedâ

*****

Zerreye fazlın irerse nâgehân

Tâ'ir-i kudsî olur ol dem hemân

*****

Kimini puthâneden Sıddîk eder

Kimisin arşdan sürüp zındîk eder

*****

Enbiyâya kimini serdâr eder

Arşına da'vet edüp sırdâr eder

*****

Olmak istersen Habîb'e âşinâ

Ver salavât bul anınla rûşenâ

*****

Dâimâ dilden geçerdi bu hayâl

Kim koyam bu yolda ben de bir misâl

*****

Söylene gülzâr-ı evsâf-ı Habîb

Ola na'tinde bu bende andelîb

*****

Bu azîmetle kalem aldım ele

Geldi bir kaç beyti ol demde dile

*****

Çünki ilhâm oldı bana bu makâl

Düşdi destimden kalem dil oldı lâl

*****

Diledim aslı ile tutam işi

Ceybime çekdim başı dökdim yaşı

*****

Ravza-ı Sultân'a yüz tutdum tamâm

Çok okudum es-salâtü ve's-selâm

*****

Hâlimi i'lâm edüp dergâha ben

Yokluğum arz eyledim ol Şâh'a ben

*****

Düşdüm istiğrâka buldum lezzeti

Gitdi benden hiss-i kevnî hâleti

*****

İşbu hâl içre görürem nâgehân

Kendimi bir tâk önünde ol zamân

*****

Oturur ol Suffe içre Mustafâ

Nûr-ı vechi âleme vermiş safâ

*****

Şem'-i cem' olmuş yine ahbâbına

Cân fedâ olsun ana ashâbına

*****

Olmak istersen Habîb'e âşinâ

Ver salavât bul anınla rûşenâ

*****

Sâha-ı lutfına çün buldum mecâl

Şerm ile etdim Cenâb'a arz-ı hâl

*****

Muntazır oldum bu dem eltâfına

Pes işâret etdiler etrâfına

*****

Nerdübândan indi bir kimse hemân

Sundı bir tıflı elüme şâdumân

*****

Dedi Hazret sana verdi bunı al

Okı bu tıflın yüzinden kutlu fâl

*****

Tıfl-ı ma'nîdir sana oldı nasîb

Kokula bu goncadan bûy-ı Habîb

*****

Bağrıma basdım o tıflı şâd olup

Kendüme geldim o dem âbâd olup

*****

Çün elüme girdi miftâh-ı künûz

Gülşen-ı evsâfa yol buldum henüz

*****

Lîk maksûdum benim budur hemîn

Hayr ile yâd edeler ihvân-ı dîn

*****

Fâtihayla Şemsi'yi kim kıla yâd

Dü-cihânda eyleye Hak anı şâd

*****

Olmak istersen Habîb'e âşinâ

Ver salavât bul anınla rûşenâ

*****

Başla söze söyle bir şîrîn makâl

Tûti vü bülbül ola ol sözde lâl

*****

Cem olupdur bunda çün âşıkları

Muntazırdır ol şehin tâlibleri

*****

Söyle ol Fahr-i cihânın mevlüdin

İşide evsâfını erbâb-ı dîn

*****

Yak vücûdun micmerinden hoş buhûr

Ol kokudan bula dîn ehli sürûr

*****

Saç dehânın şîşesinden hoş gül-âb

Tâ deminden revnak alsın müşk-i nâb

*****

Şevk ile âşıkları hayrân ola

Sâgar-ı elfâz ile sekrân ola

*****

Bu cihâna düşdi pes sît u sadâ

Kim bu gece doğar ol Şemsü'l-hüdâ

*****

Mâye-i rahmetdir ol sultân-ı dîn

Sâye-i izzetdür ol hâkân-ı dîn

*****

Cennet içre erdi Rıdvân'a haber

Kim anı zeyn eyleye ol serteser

*****

Hem cehennem Mâlik'ine erdi bu

Heybetin ref' edüp örtile tamu

*****

Bu gece hem putlar olsun ser-nigûn

Hâlini bilsün o kavm-i müşrikûn

*****

Âmine Hâtun'dır ol hayrü'n-nisâ

Ol gece doğıcak ol Hayrü'l-verâ

*****

Der idi taş u ağaçlar merhabâ

Merhabâ ey Fahr-i âlem merhabâ

*****

Merhabâ ey âsî ümmet melcei

Merhabâ ey sûr-ı âlem merhabâ

*****

Merhabâ ey server-i dünyâ vü dîn

Merhabâ ey nûr-ı âlem merhabâ

*****

Âsitânından umarlar hep atâ

Müznib ü magfûr-ı âlem merhabâ

*****

Yümn-i îmân ile çok ehl-i şekâ

Olısar mesrûr-ı âlem merhabâ

*****

Sana tâbi' olmayan gerden-keşân

Olısar makhûr-ı âlem merhabâ

*****

Dedi hem bir kimse verdi hoş selâm

Görmedim ruhsârını söyler kelâm

*****

Muştuluk senden doğar ol tıfl-ı cân

Gelmesine muntazır kerrûbiyân

*****

Adını anın Muhammed koyalar

Ana cândan hizmet etsün dâyeler

*****

Gitdi ol kimse gerü feth oldı bâb

İki hâtûn geldi misl-i âfitâb

*****

Birisi Meryem birisi Âsiye

Etdiler rıfk ile bana tehniye

*****

Kim doğar senden o Fahrü'l-enbiyâ

Zulmet iken bulısar âlem ziyâ

*****

Olmak istersen Habîb'e âşinâ

Ver salavât bul anınla rûşenâ

*****

Mazhar-ı Hak'dur o tıfl-ı nâzenîn

Ana hâdim oldı Cibrîl-i emîn

*****

Çün yakîn oldı gele ol yâr-i dîn

Ohşadılar dahi anı gelmedin

*****

Çün harâret gâlib oldı cânıma

İkisi oturdı iki yanıma

*****

Verdiler bir kâse ile şerbeti

İçdim andan ben zülâl-i hikmeti

*****

Geldi bir murg-ı ilâhî ol zamân

Arkamı sığadı ol dem şâdumân

*****

Dogdı ol sâatde ol Hayrü'l-enâm

Dur ayağa kıl Habîb'e ihtirâm

*****

Âmine Hâtundır ol hayrü'n-nisâ

Çünki yere düşdi ol Hayrü'l-verâ

*****

Bakdım anın hey'etine ol zamân

Secdeye varmış o nûr-ı müsteân

*****

Kulağım ağzına vurdum dinledim

Heybetini gördüm ol dem ağladım

*****

Yalvarup Mevlâ'sına der yâ Ganî

Çün 'anâ iklîmine saldın beni

*****

Bana bağışla bu âsî ümmeti

Çekmeyem tâ rûz-ı ferdâ kürbeti

*****

Yâ İlâhî ol Habîb'in hürmeti

Dahi esmâ vü sıfâtın hürmeti

*****

Etme Şemsî miskini yâ Rabbenâ

Rûz-ı mahşerde Habîbinden cüdâ

*****

Dahi cümle mü'minîni yâ Kerîm

Lutfına müstagrak eyle yâ Rahîm

*****

Meclis ehli lutf edüp yâd edeler

Fâtihayla rûhumı şâd edeler

*****

Yâ İlahî rahmet eyle sen ana

Vâlideynim dahi ihvânım ana

*****

Şehr-i Sîvâs oldı bu nazmıma câ

Ehline şâfi' ola nûru'd-dücâ

Mevlid'i Şerif yazarı : Süleyman Çelebi