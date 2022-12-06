Mevlana Haftası ne zaman? En güzel Mevlana sözler
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Mevlana Haftası her sene aralık ayı içinde kutlanan ve Mevlana'yı anmak için düzenlenen etkinliklerden oluşur. Bu sebeple çoğu kişi Mevlana haftası ne zaman sorusuna cevap arar. Peki, Mevlana haftası ne zaman? Mevlana Haftası nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Aralık ayının gelmesiyle birlikte Mevlana Haftası gündeme geldi. Mevlana'yı daha iyi anlamak için her yıl aynı tarihler Mevlana Haftası olarak anılmaktadır. Özellikle Mevlana şehri Konya'da çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Peki, Mevlana haftası ne zaman? ŞEB-İ ARUS nedir? En güzel Mevlana sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıldönümüne denk gelen tarihlerde idrak edilen Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus), 2022 yılında 07-17 Aralık 2022 tarihleri arasında kutlanacak.
Mevlana haftası her yıl 7-17 Aralık arasında kutlanır. Bu günlerde yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Oldukça büyüleyici olan programlara binlerce insan katılıyor. Mevleviler tarafından yapılan, mesnevilerin ve semahların döndüğü etkinliklerle Mevlana'yı anıyorlar. Mevlana'nın ölüm günü 17 aralık 1273 olduğu için bu gece Şeb-i Aruz gecesi olmuştur. Şeb-i Aruz düğün gecesi demektir. Mevlana'nın Rabbine, sevgiliye kavuşması Düğün Gecesi olarak adlandırılmıştır..
- Derin anlamlı Mevlana sözleri ile İslam felsefesini etkili bir biçimde anlatabilirsiniz. İşte en güzel Mevlana sözleri..
- Dost acı söyleyen değildir. Acıyı tatlı söyleyebilendir.
- Kapına geldim. Ve ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki "Kim o" de. Kim olmamı istiyorsan, o olmaya geldim.
- Ay vurmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene kabahati ne Ay'da ne Güneş'te ara. Gözlerindeki perdeyi arala.
- Aşk; topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Ya canın acıya acıya adım atacaksın, ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. İki yolda da tek bir gerçek olacak; canın çok ama çok acıyacak.
- Gönül, han değil dergâhtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır!
- İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. içidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara.
- Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır.
- Ayıplarım seni ey gönül; hal bilmeze hal sorarsın, bülbül dururken kargadan gül sorarsın.
- Yüreğimiz kıymet bilene emanet.