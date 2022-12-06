Mevlana Haftası ne zaman? En güzel Mevlana sözler

Mevlana Haftası her sene aralık ayı içinde kutlanan ve Mevlana'yı anmak için düzenlenen etkinliklerden oluşur. Bu sebeple çoğu kişi Mevlana haftası ne zaman sorusuna cevap arar. Peki, Mevlana haftası ne zaman? Mevlana Haftası nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Mevlana Haftası gündeme geldi. Mevlana'yı daha iyi anlamak için her yıl aynı tarihler Mevlana Haftası olarak anılmaktadır. Özellikle Mevlana şehri Konya'da çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Peki, Mevlana haftası ne zaman? ŞEB-İ ARUS nedir? En güzel Mevlana sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

MEVLANA HAFTASI) NE ZAMAN?

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıldönümüne denk gelen tarihlerde idrak edilen Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus), 2022 yılında 07-17 Aralık 2022 tarihleri arasında kutlanacak.

MEVLANA HAFTASI NEDİR?

Mevlana haftası her yıl 7-17 Aralık arasında kutlanır. Bu günlerde yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Oldukça büyüleyici olan programlara binlerce insan katılıyor. Mevleviler tarafından yapılan, mesnevilerin ve semahların döndüğü etkinliklerle Mevlana'yı anıyorlar. Mevlana'nın ölüm günü 17 aralık 1273 olduğu için bu gece Şeb-i Aruz gecesi olmuştur. Şeb-i Aruz düğün gecesi demektir. Mevlana'nın Rabbine, sevgiliye kavuşması Düğün Gecesi olarak adlandırılmıştır..

EN GÜZEL MEVLANA SÖZLERİ

