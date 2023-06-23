TRT 1'in yeni dizisi Mevlana hangi gün yayınlanıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Mevlana dizisinin yayınlandığı gün ve saat araştırılmaktadır. Peki, Mevlana dizisi hangi gün, ne zaman, saat kaçta? Mevlana Celaleddin Rumi hangi kanalda? Mevlana hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe ve Bülen Inal'ın yer aldığı Mevlana Celaleddin Rumi dizisi, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. TRT 1'in yeni dizisi Mevlana'nın yayınlandığı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevlana Celaleddin Rumi hangi gün yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Mevlana dizisi hangi gün, ne zaman, saat kaçta? Mevlana Celaleddin Rumi hangi kanalda? Mevlana hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

MEVLANA DİZİSİNİN KONUSU NE?

13.yüzyıl Anadolu'sunda geçen hikayede Haçlı seferlerinin kötü anıları henüz tazeyken bu defa da Moğol tehlikesi baş göstermiştir ve halk korku içindedir. Tahtı ele geçirmek isteyenler hem iç karışıklıkları hem de savaşı körüklerken halkın korkularını dindirebilen bir manevi şahsiyet ön plana çıkar. Mevlana sözü çağları aşan bu bilge karakter duruşuyla, ilmiyle, sohbetleriyle ve eserleriyle toplumu aklıselime kalbiselime davet edecektir. 1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık eder.

MEVLANA OYUNCULARI KİMLER?

Mevlana' dizisinde; Ahu Türkpençe, Kaan Yıldırım, Mehmet Ali Nuroğlu, Nilay Deniz, Bülent Inal gibi başarılı isimler rol alıyor.

MEVLANA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mevlana Celaleddin Rumi dizisi her Cuma saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.