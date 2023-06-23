Mevlana dizisi 2.bölüm CANLI İZLE! 23 Haziran Mevlana yeni bölüm İZLE! Mevlana Celaleddin-i Rumi yeni bölüm full izle!

Mevlana dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. TRT 1'in yeni dizisi Mevlana'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin 2.bölümü araştırılıyor. İşte, Mevlana Celaleddin-i Rumi 2.bölüm canlı izleme linki!

MEVLANA DİZİSİNİN KONUSU NE?

13.yüzyıl Anadolu'sunda geçen hikayede Haçlı seferlerinin kötü anıları henüz tazeyken bu defa da Moğol tehlikesi baş göstermiştir ve halk korku içindedir. Tahtı ele geçirmek isteyenler hem iç karışıklıkları hem de savaşı körüklerken halkın korkularını dindirebilen bir manevi şahsiyet ön plana çıkar. Mevlana sözü çağları aşan bu bilge karakter duruşuyla, ilmiyle, sohbetleriyle ve eserleriyle toplumu aklıselime kalbiselime davet edecektir. 1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık eder.

MEVLANA 2.BÖLÜM CANLI İZLE!

Mevlana dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Mevlana Celaleddin-i Rumidizisi her Cuma saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.