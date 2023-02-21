İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binanın çökmesi sonucu metruk kelimesinin anlamı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na göre metruk binanın ne demek olduğunu ve hangi binalara metruk bina denildiğini haberimizde yer verdik. Peki, Metruk bina nedir? Metruk ne demek, ne anlama geliyor?

Metruk kelimesi Arapçadan dilimize geçen kelimelerden biri olmaktadır. Metruk kelimesi, Osmanlı devletinde toprak hukukunda yer alan ve önemli olan bir kavram olarak belirtiliyor. Peki, Metruk bina nedir? Metruk ne demek, ne anlama geliyor? İşte detaylar haberimizde...

METRUK NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre metruk; "Bırakılmış, terk edilmiş" anlamlarına geliyor. Arapça trk kökünden gelen matruk "bırakılmış, terk edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Metruk kelimesi Türkçe'de "Kullanılmayan." anlamına gelir.

METRUK BİNA NEDİR?

Metruk bina, terk edilmiş, artık kullanılmayan, içerisinde kimsenin yaşamadığı eski ve döküntü binalar için kullanılır. Bu tarz binalar genellikle yıkılma tehlikesi bulunduğu için mühürlenir ve içine girilmemesi konusunda uyarılar bulunur.