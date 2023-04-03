MetroPoll Araştırma'nın Mart 2023 tarihli Türkiye'nin Nabzı başlıklı araştırmasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir ankete imza atıldı. Peki, Metropoll son seçim anketi 2023! Metropoll kurucusu Özer Sencar, son anket sonuçlarını paylaştı! Metropoll son anket sonuçları nedir?

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Seçime 41 gün kala dikkat çeken Kılıçdaroğlu anketi! 4 ay önceye göre fark çok büyük

Metropoll seçim anketi! MetroPoll Araştırma'nın Mart 2023 tarihli Türkiye'nin Nabzı başlıklı araştırmasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir ankete imza atıldı. Peki, Metropoll son seçim anketi 2023! Metropoll kurucusu Özer Sencar, son anket sonuçlarını paylaştı! Metropoll son anket sonuçları nedir? Haberimizde...

METROPOLL SEÇİM ANKETİ

MetroPoll'ün "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Kemal Kılıçdaroğlu sizce seçimi kazanır mı?" anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Katılımcıların yüzde 34.9'u "Kazanır", yüzde 8'i "Kesinlikle kazanır" derken, yüzde 39'u "Kazanamaz", yüzde 10.7'si "Kesinlikle kazanamaz" yanıtını verdi. Sonuçları paylaşan MetroPoll kurucusu Özer Sencar, "Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünenler kazanacağını düşünenlerden 7 puan fazla. Aralık 2022'de bu fark 29 puanmış" dedi.

KESİNLİKLE OY VERİRİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 19.7

Araştırmaya katılanlara ilk olarak, "Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu'na oy verme durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. "Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 19.7, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 25 oldu. Katılımcıların yüzde 18.9'u, "Oy vermem" derken, yüzde 30.6'sı ise, "Kesinlikle oy vermem" yanıtını verdi. "Fikrim/cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 5.8'de kaldı.

YÜZDE 34.9'U "KAZANIR" DEDİ

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Kemal Kılıçdaroğlu sizce seçimi kazanır mı?" oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 34.9'u, "Kazanır", yüzde 8'i, "Kesinlikle kazanır" şeklinde görüş belirtti. "Kazanamaz" diyenlerin oranı yüzde 39, "Kesinlikle kazanamaz" diyenlerin oranı ise yüzde 10.7 oldu. Yüzde 7.3 ise, "Cevap yok" dedi.

SENCAR SONUÇLARI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Sonuçları Twitter hesabından paylaşan MetroPoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 5 puan fazla. Bu reel durum.

"3 AYDA ARADAKİ FARK ÇOK BÜYÜK ORANDA KAPANMIŞ"

Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünenler kazanacağını düşünenlerden 7 puan fazla. Bu da seçmenin seçime yönelik algısı. Aralık 2022' de bu fark 29 puanmış. 3 ayda aradaki fark çok büyük oranda kapanmış."